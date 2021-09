Quanto costa un matrimonio a La Sonrisa, come nel castello delle cerimonie?

In molti sanno subito di cosa si parla quando si nomina il Castello di Don Antonio. D’altronde, in questi anni il programma “Il Boss delle Cerimonie” ha potuto beneficiare di un seguito enorme, e non sono pochi coloro che farebbero carte false pur di organizzare il proprio matrimonio nell’ormai celebre edificio di lusso.

Ma quanto costa esattamente un matrimonio presso il Grand Hotel La Sonrisa? In realtà nemmeno così tanto, se consideriamo la splendida architettura barocca della magione campana, situata nel comune di Sant’Antonio Abate, tra il Parco nazionale del Vesuvio e il Parco regionale dei Monti Lattari.

I matrimoni all’interno del Grand Hotel La Sonrisa devono avere un minimo di 50 invitati, ma si può anche aumentare di parecchio, arrivando fino a 600 persone. Ma per quanto riguarda il prezzo? Niente di inavvicinabile: la cifra che dovranno spendere gli sposi parte solitamente dagli 80 euro ad invitato fino ad arrivare a 200 euro in caso di nozze più sfarzose.

Prezzi tutto sommato accessibili, se si pensa alle Sale presenti all’interno della dimora del ‘700 che ospita l’Hotel, tra cui la Sala Reale (che può contenere anche 300 persone), la Luigi XVI con la sua mobilia di enorme valore e la Sala Piscina, che conferisce un aspetto altamente scenografico all’intera struttura.

