I Ferragnez fanno discutere: quanto costa la scuola privata di Leone?

Ecco qual è la scuola frequentata da Leone, il figlio dei Ferragnez, e quanto costa

Leone, il primogenito dei Ferragnez, ieri ha affrontato una nuova esperienza. Quale? È stato il suo primo giorno di scuola. Con la sua divisa e lo zainetto ha emozionato i milioni di follower che da anni lo seguono e lo amano.

In un video postato ieri da Fedez sul suo profilo Instagram il piccolo non sembrava così entusiasta di lasciare casa sua per recarsi a scuola. In molti si stanno chiedendo in quale scuola Chiara Ferragni e il noto rapper hanno iscritto Leone e soprattutto quanto costa.

A rivelarlo è stata proprio la divisa indossata dal piccolo Leone: polo bianca, pantaloni e maglioncino blu con uno stemma che rivela quale scuola ha iniziato a frequentare. Si tratta di una scuola privata, la Saint Louis School, questa a Milano ha più sedi.

La scuola frequentata da Leone Lucia Ferragni è bilingue ed è frequentata da alunni della scuola d’infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria. Per quanto riguarda i costi di iscrizione ammontano a 2800 euro il primo anno, poi 1800 euro, ma di certo la costosa retta per i Ferragnez non è un problema.

I costi annuali per la scuola di infanzia ammontano a 11370 euro, questi vengono pagati in due rate: la prima il 10 settembre, la seconda invece il 10 gennaio. I costi annuali della scuola primaria ammontano invece a 15730 euro, la retta della scuola secondaria è invece di 18170 euro.

Non sono incusi i pranzi nella retta, questi in base alla sede variano: 1350 o 1475 euro. Inoltre, dal sito della scuola si apprende che i bambino dai tre ai sei anni che la frequentano devono ancora comprare un iPad.

