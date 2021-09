Chi sono state le mogli del Generale Dalla Chiesa? Da chi è nata la conduttrice Rita?

Ecco chi sono state le moglie del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e da chi è nata la nota conduttrice Rita Dalla Chiesa

Il Generale Carlo Dalla Chiesa, nato il 27 settembre 1920 a Salluzzo, era figlio di un generale dei Carabinieri. Crescendo ha seguito le orme del padre entrando anche a lui nell’arma.

Nel corso della sua carriera conseguì una laurea in Giurisprudenza e una in Scienza Politiche. A Palermo è stato prefetto, per moltissimi anni ha combattuto contro la mafia e il terrorismo, senza mai arrendersi o lasciarsi intimidire dalla criminalità. Carlo Alberto Dalla Chiesa morì nel 1982 a causa di un attentato organizzato dalla mafia siciliana, insieme a lui persero la vita anche la moglie e l’agente di scorta.

Chi sono state le moglie di Dalla Chiesa? Nella sua vita è convolato a nozze due volte. La prima volta ha sposato Dora Fabbo Dalla Chiesa nel 1978, lo ha però lasciato vedovo quando aveva solamente 52 anni a causa di un infarto.

Carlo Alberto Dalla Chiesa si è risposato nel 1982, lo stesso anno in cui lui e la moglie sono tragicamente morti. La sua seconda moglie era l’infermiera Emanuela Setti Carraro.

Tra i figli del Generale c’è Rita Dalla Chiesa, famosa e stimata conduttrice e giornalista. Sul piccolo schermo in passato divenne nota per aver condotto per moltissimi anni Forum. Da quale dei due matrimoni è nata la conduttrice? Dalla Chiesa ha avuto tre figli, Rita, Nando e Simona, tutti nati dalla sua storia d’amore con Dora Fabbo Dalla Chiesa.

Sara Fonte

