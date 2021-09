L’amore è un gambero, in onda su Rai 5

L’amore è un gambero non è la classica opera teatrale, ma uno spettacolo dove Riccardo Rossi spiega tutti i comportamenti da assumere durante una storia d’amore.

Rossi spiega che non c’è una persona al mondo che non abbia provato almeno una volta nella vita un sentimento. Descrive step by step tutte le emozioni che si possono provare, felicità, dolore, si ride, si piange. E comunque sia andata è rimasto nei nostri ricordi. L’amore è l’argomento clou di ogni giorno, ovunque si va. Ecco che Riccardo dà anche dei suggerimenti, nel senso proprio di trucchetti pensati per affrontare al meglio tutte le fasi di una storia sentimentale.

Perchè l’amore è un gambero? Perchè ripercorrendo tutto a marcia indietro, come farebbe appunto un gambero, possiamo capire realmente quale sarà oggi domani e per sempre il vero amore, quello che fa brillare gli occhi. Spettacolo di Riccardo Rossi, Alberto Di Risio.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui