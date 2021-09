Spice Girls, la reunion si farà? E quando? Le parole di Mel B (anche su Victoria)

Il tour delle Spice Girls si farà, anche se non subito. Secondo quanto affermato da Mel B, una delle componenti storiche, la celebre band porterà la propria musica in giro per il mondo nel 2023.

La cantante, che oggi ha 46 anni, ha rivelato che lei e le compagne di band Emma Bunton, Melanie Chisholm, Geri Horner e Victoria Beckham si erano già incontrate poco più di un anno e mezzo fa, proprio per discutere della possibilità di fare un grande tour di reunion.

Subito dopo è arrivata la pandemia di Covid-19 che ha inevitabilmente stravolto tutti i piani, ma le intenzioni delle Spice Girls non sono cambiate, almeno stando a quanto detto da Mel B.

Già nel 2019 lo storico gruppo degli anni ’90 si era riunito per un tour che aveva ottenuto un grande successo nel Regno Unito e in Irlanda. Il tour, caratterizzato in tutto da 13 date, ha incassato oltre 56 milioni di sterline ed è stata la prima esibizione della band tutta al femminile dalla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici del 2012 a Londra. Victoria decise di non prenderne parte, ma stavolta dovrebbe essere diverso.

“In occasione del nostro ultimo tour Victoria ha deciso di non seguirci – ha rivelato Mel B – Quando qualcuno non vuole andare in tour, non puoi fare altro che rispettarlo”.

“Sto sempre spingendo per avere una reunion delle Spice Girls e ne abbiamo parlato l’anno scorso, ma poi è arrivato il Covid – ha detto Mel B – (Le altre) mi uccideranno per averlo detto. Speriamo di fare un tour nel 2023, farò tutto il possibile affinché possa accadere”.

