Chi è Kerry Bellugi, il cavaliere che ha colpito Gemma a Uomini e Donne

Ecco chi è Kerry Bellugi, il nuovo cavaliere di Uomini e Donne che ha fatto subito colpo su Gemma Galgani

Kerry Bellugi è da poco approdato a Uomini e Donne nei panni cavaliere, sin dall’inizio ha colpito Gemma Galgani, la dama indiscussa del Trono Over.

Il nuovo cavaliere di Uomini e Donne è nato a Siena nel 1962 ed è un imprenditore edile, da anni dirige l’azienda di famiglia. In passato è stato un pilota agonistico di auto, uno sport che oggi continua a praticare come hobby. Nel corso della prima puntata della nuova stagione del dating show di Maria De Filippi non è passato inosservato agli occhi di Tina Cipollari.

Rivolgendosi alla conduttrice Tina con ironia parlando di Kerry Bellugi ha detto: “Abbiamo il pirata dei Caraibi, Maria!”, il cavaliere ha infatti i capelli grigi lunghi, un pizzetto lungo e gli occhi truccati. Al 59enne ha chiesto se fosse il suo vero nome, lui ha così risposto: “È il mio vero nome e sono toscanissimo anche se ho un nome inglese. Sono stato fatto in casa con la levatrice. Senza assistenza dell’ospedale. Come tutte le persone toste nascono in casa, almeno ai miei tempi”.

L’uomo in studio ha difeso Gemma Galgani per aver fatto ricorso alla chirurgia plastica e ha avuto un piccolo battibecco con la Cipollari. Dopo aver ballato con lui la dama ha detto: “Io l’ho trovato molto simpatico, infatti ci ho fatto il primo ballo. Balla in modo molto sensuale”.

La dama torinese non ha fatto nulla per nascondere il suo interesse per Kerry Bellugi, i due inizieranno una frequentazione a Uomini e Donne? Lo scopriremo.

