Vite al limite, come sta oggi Isaac Martinez? Quanto pesava e quanto pesa?

Isaac Martinez ha partecipato in passato a Vite al limite, programma in onda su Real Time, con la speranza di risolvere i suoi problemi legati al cibo.

All’età di 23 anni il giovane originario del Texas aveva deciso di affidarsi ai metodi del Dr. Nowzaradan per perdere peso. Quando approdò in trasmissione pesava intorno ai 300 chili, la qualità della sua vita era ormai pessima e voleva migliorarla. Sin da bambino aveva problemi con il cibo, questi peggiorarono a causa di un tragico episodio.

Il suo non fu un percorso affatto semplice, durante il periodo di dieta affrontato a Vite al limite era riuscito a perdere solo 56 chili, arrivò quindi a pesare 244 chili. Si sottopose all’operazione ma il Dr. Now gli chiede di seguire una dieta per altri due mesi.

Non si sa altro sul suo travagliato percorso, dopo il programma Isaac Martinez ha reso tutti i suoi profili social privata così da non far trapelare alcuna notizia sulla sua vita. Ad oggi non è noto se dopo Vite al limite ha perso altro peso.