Chi è Maira Gomez Godinho, Tik Toker di successo dall’Amazzonia

Si può diventare delle vere e proprie celebrità su TikTok anche pubblicando video dalla foresta amazzonica. Lo sa bene Maira Gomez Godinho, la 22enne influencer che sta facendo conoscere a tutto il mondo le usanze e il modo di vivere della sua piccola tribù.

Maira fa infatti parte della tribù dei Tatuyo, una comunità indios che vive lungo il Rio Negro. Fino a prima della pandemia di coronavirus, la 22enne non aveva neppure la possibilità di accedere a internet. Ora invece il suo profilo – denominato Cunha Poranga, ovvero “bella del villaggio” in lingua indios – è molto seguito su TikTok: i fan di Maira Gomez Godinho hanno già superato quota sei milioni.

Ogni giorno la 22enne pubblica video dove spiega usi e costumi della sua tribù. Ad esempio, in un filmato la 22enne rivela come prevedere le condizioni atmosferiche semplicemente dando uno sguardo al cielo; in altri video, Maira spiega come fare per avere sempre i capelli molto lisci, oppure il significato dei tatuaggi tipici della sua comunità indios e molto altro ancora.

Una scelta, quella della 22enne, che ha come obiettivo quello di preservare la tradizione e il patrimonio culturale che è tornato nuovamente in pericolo a causa della globalizzazione sempre più crescente. Inoltre, il cuore dell’Amazzonia è messo sempre a rischio dal riscaldamento globale, che causa incendi e provoca la deforestazione.

Maira rifiuta collaborazioni e non vuole utilizzare il suo canale per vendere prodotti (per vivere aiuta i suoi genitori a realizzare prodotti di artigianato, ndr): le basta semplicemente condividere le usanze della tribù Tatuyo.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui