Greta Scarano e il matrimonio con Sydney Sibillia: solo qualche tempo fa, parlando di matrimonio…

Greta Scarano e Sydney Sibilia a breve convoleranno a nozze, sono state scovale al comune di Roma le pubblicazioni del loro matrimonio. A far trapelare la notizia ci ha pensato il settimanale Di Più, anche Dagospia ha riportato la notizia e ha pubblicato anche la documentazione che prova che presto si sposeranno.

Eppure fino a pochi mesi fa l’attrice aveva chiaramente detto che non aveva nessuna intenzione di sposarsi. Questo è ciò che aveva dichiarato lo scorso maggio: “Il matrimonio? Non ci penso proprio. Sposarmi mi metterebbe in imbarazzo: l’idea che quel giorno tutti aspettino l’arrivo della sposa non fa per me”. Dichiarazioni rilasciate probabilmente perché non voleva ancora far sapere che lei e il compagno stavano organizzando le loro nozze.

L’amore tra Greta Scarano e Sydney Sibilia è nato sul set del film Smetto quando voglio, Masterclass, i due stanno insieme da circa quattro anni e sono più innamorati e complici che mai. L’attrice con le sue dichiarazioni voleva davvero depistare l’organizzazione delle nozze o ha cambiato idea in questi ultimi mesi? Questo non possiamo saperlo, ciò che è certo è che a breve diventeranno marito e moglie.

