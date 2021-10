GF Vip 6, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 9: “La sposa isterica”

Io ho adorato il teatrino trash di Vera e Amedeo Goria ?. Lei arrivata vestita da sposa in segno di lealtà e purezza? ha cercato di piangere per un quarto d’ora, ma niente non c’è stato verso che le scendesse una lacrima?. In compenso quando ha capito che non era incinta, a piangere di gioia è stato Goria ?. Ma ci rendiamo conto che questa ha detto che il pancino sospetto visto sui giornali, era frutto di una gravidanza psicotica ovvero isterica??? ma per favore! Io spero stesse guardano la tv Lory del Santo perché se si lascia scappare Vera, per la prossima stagione di The Lady è una pazza? manco Alex Belli recita così male eddai!!!! Ma fatela venire tutte le puntate vi prego, glielo scrivo io il copione se volete, ma regalateci questo trash ogni puntata!?

Veniamo invece ad una cosa seria, ossia la follia di Lulù e la paraculaggine di Manuel. Lei problematica, che gli si è attaccata morbosamente, dopo il primo bacio, per rimanere in tema si sentiva sposata, non riesce a capire che lui non la vuole più. Lui è stato finalmente chiaro, anche brutale tra un non rompermi i coglioni, e un non voglio i tuoi baci, non mi manchi, però ci ha impiegato troppo, doveva chiudere prima. Manuel è già da un bel po’ che non voleva più Lulù eppure non la calcolava il giorno, ma se la limonava la notte.. Signorini le ha fatto un discorso giusto, cercando di farle capire di mollare il colpo e di pensare solo a se stessa, peccato che fino alla settimana scorsa l’abbia caricata lui a pallettoni, continuando a farle credere che Manuel voleva andare piano, ma che le voleva un gran bene. Ora sono curiosa di vedere se Lulù davvero si allontanerà da Lui, come sosteneva a fine puntata o se lo aspetterà, come ha detto in puntata facendo capire che non aveva compreso una mazza.

Soleil, Sophie e Gianmaria, per me stanno tutti sullo stesso piano, fasulli e pilotati da Corona, come è emerso in un fuori onda mentre erano tutti chiusi in camera. Inutile sprecare parole per questi fintoni.

Sono invece felice che la preferita del pubblico sia stata Miriana, e avrei gradito un primo piano sulla faccia della Ricciarelli, ma mi hanno tolto questo piacere?

Katia nera con Nicola e soprattutto Miriana da due giorni, perché si sono baciati e il giorno dopo la Trevisan non è corsa a informarla. A parte che gli altri, visto che Katia non era presente, le hanno raccontato che hanno fatto cose turche altro che bacio a stampo, ma lei perché non ha dovuto credere a Miriana? Perché arrabbiarsi tanto da darle della poco di buono e da non parlarle per giorni? Ma che avrà fatto di così terribile? Io sono certa che le opinioniste non possono attaccarla, forse per contratto perché ieri c’era davvero da ribaltarla, e invece niente, tutto molto blando. Ma cos’ è lesa maestà andare contro Katia? Meno male che poi ci pensa il pubblico a ristabilire l’ordine e infatti Miriana era la preferita alla faccia della Ricciarelli e delle sue ancelle. Al televoto ci sono Davide, Raffaella e Amedeo. Davide è il mio preferito quindi non si tocca, anche perché un po’ di leggerezza e sana strategia ci vuole, Raffaella è di una antipatia galattica, ma almeno qualche dinamica la crea quindi io saluterei nonno Amedeo e lo farei ricongiungere con la sua sposa isterica?

Alla prossima puntata.

Baci velenosi a tutti?

GF Vip 6, i migliori meme della puntata serale dell’11 ottobre 2021

