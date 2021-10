Chi è Davide Rossi, ex modello di Armani e possibile fiamma di Elodie?

Ecco chi è Davide Rossi, il presunto nuovo amore di Elodie, tra la cantante e Marracash sembra essere davvero finita

Da mesi non si fa che parlare di una presunta crisi tra Elodie e Marracash, stando ai rumors la nota ed amatissima cantante potrebbe avere già una nuova fiamma.

Si tratta di Davide Rossi, ex modello e marketing manager di Armani. Il settimanale Chi li ha paparazzati insieme durante una serata trascorsa in compagnia di altri amici. Al momento non è noto se tra i due ci sia solo amicizia o qualcosa di più, la nota rivista parla di una ‘nuova stagione d’amore’ per la cantante approdata da poco a Le Iene nei panni di conduttrice.

Questo è ciò che si legge su Chi, a corredo della foto di Elodie con l’ex modello: “Elodie: una nuova stagione dell’amore. Sembra essere finita tra la cantante e il rapper Marracash. Ora accanto a lei è comparso Davide Rossi, ex modello e manager di Armani, con cui pare esserci molta sintonia.”

Al momento non sono molte le informazioni su Davide Rossi, sappiamo che è nato a Milano e ha conseguito nel 2014 la laurea all’Università di lingue e comunicazione IULM. L’ex modello è poi diventato marketing manager della maison Armani.

