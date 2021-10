La cambiale di matrimonio, in onda su Rai 5

La cambiale di matrimonio è l’opera di Rossini che Rai 5 propone nella mattinata di giovedì. La versione messa in onda è stata una specie di esperimento televisivo fortemente voluto da Annita Triantafyllidou e realizzato in collaborazione con Alfredo Muschietti e Dimitri Nicolau. Parliamo dell’anno 1972. Direttore Valerio Paperi.

Protagonista della storia è un ricco mercante Tobia Mill che decide di firmare una cambiale di matrimonio per dare in sposa la figlia Fanny all’americano Mr. Slook. La giovane è però pazza di Edoardo, un giovane amico di famiglia il quale a sua volta ricambia i sentimenti della ragazza. La situazione andrà a rotoli quando Slook giunge dall’America per reclamare la sua promessa sposa.

Nel cast Margaret Hayward, Walter Alberti, Gianni Socci, Sona Ardontz, Antonio D’Innocenzio, William Mc Kinney

