GF Vip 6, lo staff di Manila Nazzaro contro Alfonso Signorini: “Maleducazione infinita”

Nella puntata 18 ottobre 2021 del GF Vip 6, lo staff di Manila Nazzaro si scaglia contro Signorini su Twitter

Nel corso della puntata del 18 ottobre 2021 del Grande Fratello Vip 6, reality show in onda su Canale 5, qualcosa non è passato inosservato agli occhi dei telespettatori su Twitter. Che cosa è successo? Lo staff della concorrente Manila Nazzaro è intervenuto e si è scagliato contro il conduttore Alfonso Signorini.

In particolare, ha condiviso un twitt al vetriolo di una telespettatrice, nel quale è scritto in maiuscolo: “Ma Alfonso Signorini che interrompe Manila tutte le volte? A parte il fatto che ha rotto il c***o e non deve avere le preferenze, ma lo sa che è di una maleducazione infinita?”.

Il twitt è stato notato anche da Trashitaliano, che l’ha condiviso con una faccina “gelata”. Anche alcuni telespettatori hanno lanciato alcune critiche riguardo il comportamento di Signorini: “È vero. Ha lasciato discutere sul nulla Carmen e Katia ma il tempo per far parlare Manila non l’ha dato. E fanno sempre così”.

Insomma, a quanto pare, sono in tanti che hanno lamentato il fatto che l’ex Miss Italia non ha mai avuto il tempo di difendersi dalle accuse o di intervenire. Come replicherà Signorini?

