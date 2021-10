Chi è Giovanna Astolfi, la moglie del conduttore Marco Liorni?

Ecco chi è Giovanna Astolfi, nota per essere la moglie di Marco Liorni

Giovanna Astolfi è nota per essere la moglie del famoso e amatissimo conduttore Marco Liorni. Lei non fa parte del mondo dello spettacolo e, come il marito, è molto riservata.

Non sono molte le informazioni che si conoscono sulla moglie del conduttore, Liorni in passato ha però rivelato che è una donna molto comprensiva e dolce, l’ha definita la moglie ideale. I due si sono conosciuti nel 1997, convolarono a nozze negli Stati Uniti in gran segreto, nel 2014 sono diventati genitori di due bellissime bimbe, Emma e Viola.

Il modo in cui Giovanna Astolfi e Marco Liorni si sono conosciuti è davvero bizzarro, hanno rischiato di avere un incidente. Fu proprio il conduttore a raccontarlo tempo fa in un’intervista con queste parole: “Mentre passavo sotto gli uffici della radio, giuro che era un caso. È mancato poco che non la investissi con l’auto. Ho dovuto inchiodare.”

Dopo l’accaduto il conduttore è sceso dall’auto e hanno iniziato a parlare, a colpirlo fu il fatto che lei lo guardava dritto negli occhi, poi ha scoperto il suo carattere super positivo. A detta sua l’ha vista raramente arrabbiata. Di lì a poco sbocciò l’amore tra loro.

Marco Liorni sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà onda oggi 28 ottobre 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

