L’Eredità 31 ottobre 2021, il professor Vaccari vince alla Ghigliottina e devolve il cachet alla ricerca

Oggi, domenica 31 ottobre, è andata in onda in prima serata su Rai 1 la puntata speciale de L’Eredità: quella dedicata alla raccolta fondi AIRC, associazione italiana per la ricerca contro il cancro

Questa sera ha visto come campione Thomas Vaccari, professore e ricercatore presso l’istituto Firc di oncologia molecolare(IFOM) di Milano.

E giunto al gioco finale della Ghigliottina, si è trovato a concorrere per 190 000 mila euro.

Queste sono le parole indizio scelte dagli autori per indovinare la parola misteriosa:

Evento

Costruire

Migliore

Capitan

Ritorno

La parola scelta da Thomas dopo il classico scadere del tempo è stata Futuro

E così Thomas è riuscito vincere per devolvere il montepremi all’AIRC per la ricerca contro il cancro.

Perché Futuro era la parola scelta dagli autori del quiz show

Evento inteso come accadimento futuro, Flavio Insinna ha poi spiegato come esempio: “Che vada via il cancro da mondo, sperando nella ricerca”. Costruire il futuro che è la missione di AIRC per la ricerca. Un futuro migliore anche grazie alla ricerca. Capitan futuro intesi come i pazienti e infine Ritorno al Futuro, il film di fantascenza diretto da Robert Zemeckis.

