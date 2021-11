Cotto e Mangiato, ricetta del 3 novembre 2021: risotto alla zucca

Prosegue la settimana gastronomica di Cotto e Mangiato. Stavolta Tessa Gelisio ha deciso di proporre come ricetta un risotto alla zucca. Stavolta però ospite nella sua cucina c’è lo chef Francesco Mangherone, che propone in prima persona la sua variante del primo piatto più classico di questi tempi

La ricetta

Per la preparazione di questa ricetta avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

Zucca

Zucchero

Riso

Formaggio grattugiato

Succo di 1 Limone

Noce di burro

Caffè in polvere

Procedimento

Come prima cosa va cotta la zucca. Bisogna tagliarla a strisce e metterla in una ciotola. Aggiungere dello zucchero e mantecare. Quindi coprire con della carta trasparente e mettere in microonde per 5 minuti alla massima potenza. Quando sarà pronta mixare per ottenere una cremina. Ora prendere una pentola e tostare il riso. Allunga con acqua, poi adagio aggiungi la crema di zucca. Fai cuocere per bene, ricordando di mantecare il formaggio grattugiato, una piccola noce di burro e il succo di un limone. Lascia cuocere finché il riso non sarà pronto. Per l’impiattamento usa un piatto fondo bianco versa un mestolo di riso e decora con della finissima polvere di caffè. E anche stavolta voilà, è tutto cotto e Mangiato, stavolta preparato dallo chef stellato.

