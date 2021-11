Qual è la storia vera di Old Man & the Gun e di Forrest Tucker, artista della fuga

Film drammatico diretto da David Lowery, ‘Old Man & the Gun’ è uscito nel 2018.

Ben recepito dalla critica (93% di recensioni positive su Rotten Tomatoes) ha complessivamente incassato 17,9 milioni di dollari – a fronte di una spesa di 15,8 milioni di dollari: forse non il migliore degli investimenti, ma pur sempre un film capace di vincere un posto tra i migliori dieci film indipendenti del 2018 per il National Board of Review.

‘Old Man & the Gun’ è basato su una storia vera.

O meglio, sul racconto di una storia vera, fatta da David Grann per il ‘New Yorker’ nel 2003.

E’ la storia vera di Forrest Tucker, criminale statunitense che ha passato una vita fuori e dentro il carcere, interpretato nel film da un grande artista come Robert Redford (Oscar nel 1981 come miglior artista e Oscar onorario nel 2002).

Classe 1920 (era nato a Miami) Forrest Silva “Woody” Tucker ha raggiunto la sua notorietà come vero e proprio artista della fuga.

Come raccontato dallo stesso Tucker: “Ho passato tutta la vita in prigione, tranne le volte che sono evaso. Sono nato nel 1920, ed ero in prigione all’età di quindici anni. Ora ho ottantuno anni e sono ancora in prigione, ma sono evaso diciotto volte con successo e dodici volte senza successo. Ci sono state un sacco di altre volte in cui ho pianificato di scappare…”.

Il film parla di alcune delle sue fughe, come quella dal penitenziario di San Quintino, avvenuta a 70 anni.

Ma parla anche dei suoi molteplici colpi, spesso a banche, sempre senza l’utilizzo di un’arma.

Nella storia, accanto a quella dell’artista della fuga, emergono altre due figure principali: quella di John Hunt, il detective che gli dà la caccia, affascinato dal suo antagonista (come spesso in questi casi) e Jewel, la donna che ama Forrest nonostante la carriera criminale (carriera criminale che nella vita reale Forres cercava sempre di nascondere, finché la polizia non si trovava costretta a comunicarlo).

Per la cronaca, Tucker è morto poi nel 2004, il 29 di maggio, all’età di 83 anni. Dove? In una prigione, in Texas (a Fort Worth).

