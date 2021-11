GF Vip 6, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 15: “Puntata friccicariella ”

Ma quanto è fake questo GF Vip? Per carità gli autori hanno sempre messo lo zampino, in tutte le edizioni, ma quest’anno oltre agli autori, c’è lo zampino di Corona e si vede. Alcuni vipponi si sono accordati fuori dalla casa e si vede… troppo.

Ma voi davvero avete creduto che Delia Duran, moglie di Alex Belli, che la prima puntata si era inviperita per una battuta di Sophie Codegoni, tanto da scrivere “vi insegno come sono le venezuelane”, abbia davvero scritto quel post pacato e amorevole al marito dopo che lo ha visto limonarsi con Soleil? Ma per favore??

Qualcuno lo avrà scritto per lei, in modo che venerdì possa avvenire il confronto con Alex e in modo che anche lei possa avere i suoi 5 minuti di visibilità.

Ma io se mio marito si limona una in tv , lo disintegro, di certo non faccio un post così equilibrato, ma scherziamo? Ha voglia lui di dire che è amicizia… Ma voi gli amici li limonate???

Per fortuna la puntata è stata friccicariella, finalmente. Alex in un delirio alla Centovetrine, ha recitato in confessionale un monologo contro Aldo, anche pesante, e Montano che è caduto dal pero visto che fino a due giorni prima insieme a Manuel formavano i tre moschettieri, è sbroccato. C’è stato un bello scontro tra i due e Montano con due parole lo ha messo a posto. Peccato solo che nel momenti del litigio, Signorini abbia deciso di stoppare tutto perché era ora di spassarcela con la gag della Zanicchi con Giucas… Ma si possono smorzare così le dinamiche?? Ma che lo dica che vuole che questo GF già traballante sia un flop…

Io di Gianmaria poi, non so che pensare, cioè Sophie dopo che lui le ha riempito il letto con dei post it romantici gli ha risposto con un pezzo di carta igienica sul letto, con scritto “vai a cag**e fake” e lui, invece che mandarla a quel paese ancora le corre dietro, figlio mio o sei masochista o sei parte del teatrino di Ciccio Pasticcio anche tu!

In nomination questa settimana ci sono Gianmaria, Nicola, Soleil e Jo. Soleil è impossibile che esca sia perché ha un’orda di 15enni che la votano e due perché gli autori la devono usare ancora per molte dinamiche. Gianmaria se il terzetto malefico (Soleil, Sophie, Alex) continua a dire le peggio cose su di lui alle spalle, sicuro viene salvato e quindi se la giocano Jo e Nicola. Io personalmente manderei Jo a casa a riprendere le sue tante battaglie anche perché ha avuto delle uscite parecchio imbarazzanti su malattie serie e metodi di cura, quindi io le preferisco senza ombra di dubbio Nicola

Per oggi è tutto. Alla prossima. Baci velenosi a tutti

