Ecco chi è Fabio Modugno, il figlio del cantante Domenico Modugno

Fabio Modugno è il figlio del famoso e stimato cantante Domenico Modugno, è stato riconosciuto come suo figlio dopo una lunga battaglia durata ben 18 anni, pochi giorni dopo dal 25esimo anniversario della morte del cantante.

Nato a Roma il 10 agosto 1962, per moltissimi anni il suo nome è stato Fabio Camilli, la madre quando restò incinta fece finta che il figlio era del marito. Quando la verità è venuta a galla per Fabio è stato un vero choc, lui non ha mai conosciuto di persona il vero padre. In una passata intervista ha rivelato: “Mentre ero all’ospedale del Celio per la visita militare ho ricevuto la telefonata inaspettata da un’amica. Pensava che fosse giusto che lo sapessi anche io, visto che era un segreto di Pulcinella. È stato uno choc”.

Aveva poi aggiunto: “Ho dovuto fare una battaglia per poter affermare chi era mio padre. È stato un viaggio faticoso ed estenuante”.

Fabio Modugno è un noto attore, tanti i successi conquistati nel corso della sua carriera. Della sua vita privata invece non si sa praticamente nulla. L’uomo è sempre stato molto riservato, ha sempre preferito tenere lontana la sua sfera personale dai riflettori e dal gossip.

Fabio Modugno è tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata in onda oggi 4 novembre 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

