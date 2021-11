Cotto e Mangiato, ricetta del 4 novembre 2021: millefoglie di patate e funghi

Tessa Gelisio prepara sempre ricette gustose e facili da preparare all’interno della sua rubrica Cotto e Mangiato. Oggi propone infatti una millefoglie di patate e funghi. Vediamo insieme come si prepara.

La ricetta

Per la preparazione preparazione questa gustosa ricetta avrai bisogno di:

450 grammi di patate

Olio

Erbe aromatiche (timo, rosmarino e salvia)

100 grammi di funghi secchi porcini

1 Cipolla

Provolone piccante q.b.

Procedimento

Come prima cosa pela le patate. Lavale, dopodiché affettale molto sottilmente con una mandolina nella parte corta, così da ottenere dei dischi tondi. Versa tutte le patate tagliate in una ciotola e condisci con olio e sale. Distribuisci le patate su una teglia foderata con carta forno, dunque metti in forno a 170 gradi. Tienile il tempo che si croccano leggermente ai bordi. Intanto in una pentola, trita una cipolla, metti dell’olio e soffriggi. Quindi aggiungi i funghi secchi, precedente tenuti a bagno. All’interno della pentola versa anche il mix di aromi per ottenere dei funghi profumati. Intanto che cuociono taglia a listarelle il provolone piccante. Quando le patate saranno pronte, su ogni fettina adagia una manciata di funghi e il provolone piccante, dunque copri con un’altra patata (come sandwich). Metti in forno giusto il tempo si scioglie il provolone e servi, ancora cocenti.

