Ecco chi è Francesca Neri, la moglie di Claudio Amendola

Francesca Neri è una famosa attrice, nota anche per essere la moglie di Claudio Amendola. Nata a Trento il 10 febbraio 1964 si trasferì a Roma quando era ancora giovanissima per realizzare il suo sogno di diventare un’attrice.

In poco tempo conquistò non poco successo approdando sul grande schermo e facendo parlare non poco di sé. Incontrò l’amore proprio grazie al suo lavoro, tra lei e Amendola l’amore scoppiò proprio grazie al cinema.

Francesca Neri convive da tempo con una malattia, ne ha parlato il marito a settembre durante la sua ospitata a Verissimo. Tra le varie cose ha detto: “Fa fatica, lotta e ha combattuto con se stessa, col suo corpo. La sua non è una malattia chiara, ha tuttavia una difficoltà nel vivere le sue giornate per via dei dolori fisici. Sta affrontando tutto con intelligenza e coraggio.”

In un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera l’attrice ha poi rivelato di aver avuto la cistite interstiziale: “La fase acuta è durata 3 anni. Impari a gestirla e a non provocarla in modo che non sia invalidante. I primi due anni, io che non credo ai social, sono stata in una chat di donne che soffrono questa patologia. Un po’ come gli alcolisti anonimi“.

Anche la sua vita sessuale ne ha risentito a causa della malattia, l’attrice penso addirittura al suicidio, è stato il grande amore di Amendola ad aiutarla.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attrice si legò sentimentalmente al produttore Domenico Procacci alla fine degli anni ’80. Nel 2010 ha sposato Claudio Amendola in segreto a New York dopo un lungo fidanzamento. Dal loro amore è nato un figlio, Rocco.

Francesca Neri sarà ospite si Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata in onda oggi 4 novembre 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

