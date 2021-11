Cotto e Mangiato ricetta 9 novembre 2021: porridge al cioccolato

Hai mai sentito parlare di porridge? Si tratta di una tipica colazione inglese, che puoi facilmente preparare per un piatto gustoso e diverso dal solito. Prendendo spunto dalla rivista di questo mese, Tessa Gelisio propone la sua versione del porridge al cioccolato nella sua cucina di Cotto e Mangiato.

La ricetta

Per la ricetta proposta oggi da Tessa, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

150 grammi di fiocchi d’avena

200 ml di Acqua

220 ml di latte

Sale

Cannella q.b.

Miele

Granella di nocciole

Cioccolato fondente

Procedimento

Per prima cosa versa in una ciotola dei fiocchi d’avena. Bagnali con dell’acqua e versali all’interno della pentola. Accendi il fuoco e versa il latte al suo interno. Mescola sempre aggiungendo un pizzico di sale. A questo punto lascia che si ammorbidisca tutto il composto dopodiché puoi iniziare a farcire con gli ingredienti che più preferisci. Prima di spegnere sotto al fuoco, versa un pizzico di Cannella e del miele e continua a mescolare. A questo punto puoi spegnere ed impiattare. Versa in una tipica ciotola da corn flakes il tuo porrdige, versa con della Granella di nocciole e aggiungi del cioccolato fondente a scaglie. Una colazione, sana, nutriente e veloce da preparare. Per un pasto diverso, e come sempre cotto e Mangiato.

