Mefistofele in onda su Rai 5

Mefistofele è l’opera che Rai 5 propone nella sua mattinata il giovedì 11 novembre. Si tratta del meoldramma di Arrigo Boito, in questa occasione proposta nella versione teatrale che ha visto la direzione d’orchestra del maestro Bartoletti. Questa versione risale al 1989 ed è andata in scena presso il Teatro Comunale di Firenze.

La trama

La storia di Mefistofele si suddivide in un prologo, in quarro atti e in un epilogo. Il tutto trae ispirazione dalla storia Faust di Goethe. Il protagonista della storia è appunto Miefistofele che nel cielo fra canti di falangi celesti, decide di lanciare una sfida a Dio promettendosi di tentare il vecchio Faust. La sua speranza è di diventare come quest’ultimo un uomo amante di imparare e avido di conoscenza. Ma alla fine lascia stare e ne va mentre le falangi e i cherubini continuano ad ineggiare al Signore.

Il cast

Nel cast vedremo come attori Samuel Ramey, Alberto Cupido nei panni di Faust, mentre Daniela Dessì veste i panni di Margherita. A dirigere l’allestimento è il regista Raffaele Del Savio, che si occupa anche delle scene. A curare invece le coreografie c’è Geoffrey Cauley. La regia teatrale è di Carlo Maestrini, mentre la regia televisiva è di Tonino Del Colle.

