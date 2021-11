L’Eredità 10 novembre 2021, Federica non indovina la parola alla Ghigliottina

Era partita con 160.000 euro Federica, campionessa della puntata di oggi – 10 novembre 2021 – de L’Eredità.

E così, dopo una serie di dimezzamenti, s’è trovata a concorrere alla ghigliottina per 20.000 euro.

Queste le parole scelte dagli autori per indovinare infine la parola misteriosa:

Verità

Diritti

Dormire

Fumetti

Treviso.

E così, dopo alcuni secondi di riflessione, la campionessa odierna ha scelto come parola Nuvola (parola ispirata da Fumetti e Dormire).

La parola scelta dagli autori era invece TV.

Questa le spiegazioni, parola per parola, come proposte da un Flavio Insinna particolarmente sagoma:

La TV Verità “che cerca, indaga, scruta”.

Diritti TV, per esempio quelli legati al mondo del calcio.

Dormire davanti alla TV, come spesso concilia.

SuperGulp! Fumetti in TV, è stato un programma televisivo dedicato al mondo dei fumetti (in coda, la sigla – per un momento Aarcord).

Treviso, la cui targa è TV.

