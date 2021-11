GF Vip 6, Sorge asfalta Delia: “Sono dell’America del Nord, stai dando del coniglio a tuo marito?”

Delia Duran è tornata nella casa del GF vip 6 per avere un nuovo scontro con Soleil Sorge, “amica” di suo marito Alex Belli

La nuova puntata del GF Vip 6, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, si è aperta con un nuovo scontro tra due donne piuttosto forti. Si tratta di Delia Duran, moglie di Alex Belli e Soleil Sorge, inquilina che l’ha fatta ingelosire per via del suo rapporto proprio con il marito Alex.

“Sei una leonessa? Sappi che io sono una pantera” ha esordito così Delia parlando con Soleil. “Pessimo paragone” ha replicato Sorge tra i denti. “Comunque sei una gattamorta, vuol dire che hai una doppia personalità e Alex ci è cascato come un coniglio” ha inveito Duran contro Soleil. ” Ah stai dando del coniglio a tuo marito? Ti rendi conto” ha poi risposto la bella italo-americana. “Dovresti pensare un po’ meno a me e un po’ più a tuo marito…” ha continuato Sorge. “Se io non fossi venuta qui a fermarvi, dove saresti arrivata?” ha chiesto la Duran a Soleil come provocazione. “Ma non dovresti preoccuparti se sei così sicura del tuo matrimonio” si è difesa Sorge. Ma la Duran non si è arresa e ha continuato a tirare in ballo l’incriminata scena della coperta: ” Alex, Lo hai trascinato sotto le coperte”. A quel punto, Soleil ha replicato smentendo: “Non è assolutamente così, non se se stai facendo un monolo o cosa”.

E poi intervenuto Alfonso Signorini che ha chiesto a Delia se Soleil si è davvero innamorata di Alex. La risposta della modella è stata affermativa, e Soleil è scoppiata in una fragorosa risata. Infine, Delia ha avvisato Soleil così: “Ricordati che il sangue latino esce fuori, sono dell’America del Sud”. Ma Soleil l’ha asfaltata così: “Sono dell’America del Nord e posso parlare anche spagnolo”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui