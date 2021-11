Ecco chi è Anastasia Kuzmina – Età – Carriera e Vita privata della ballerina

Anastasia Kuzmina è una talentuosa ballerina ucraina, nota soprattutto per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle nel ruolo di maestra di ballo. Nell’attuale edizione del programma condotto daMilly Carlucci su Rai Uno balla in coppia con Federico Fashion Style.

La nota ballerina è nata a Kiev, in Ucraina, il 21 marzo 1992. Sin da quando era solo una bambina manifestò la sua grande passione per la danza, dopo essersi trasferita a Bologna con la sua famiglia iniziò a frequentare corsi di ballo. All’età di 16 anni grazie al suo talento ha partecipato, nella categoria under 16/18, ai campionati italiani di danza. L’anno dopo ha vinto la supercoppa di danze latine, ha raggiunto altri importanti traguardi negli anni.

Notata la Milly Carlucci Anastasia Kuzmina approdò nel 2012 a Ballando con le Stelle, si aggiudicò la vittoria del programma in coppia con l’attore Andres Gil. I due parteciparono anche a Ballando con Te e al reality Pechino Express. In questi anni ha conquistato non poco successo nel programma della Carlucci, tante sono le edizioni alle quali ha preso parte.

Quest’anno sta ballando in coppia con Federico Lauri, meglio noto come Federico Fashion Style, il famoso parrucchiere dei Vip. In passato Anastasia Kuzmina è approdata anche in teatro e ha condotto su Rai Gulp il programma Happy Dance insieme a Lorenzo Branchetti.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la ballerina qualche anno fa è stata legata sentimentalmente al famoso judoka Fabio Basile, un amore nato a Ballando con le Stelle, la loro relazione giunse però al capolinea dopo pochi mesi. Nel 2018 si è fidanzata con il surfista Francisco Porcella, si sono però detti addio quando lei ha scoperto che la tradiva. Ad oggi Anastasia Kuzmina sembra essere single.

Anastasia Kuzmina, insieme a Federico Lauri, sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 22 novembre 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

