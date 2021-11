Hellbound 2 si farà? Cosa sappiamo su una seconda stagione

Hellbound, la nuova serie coreana sbarcata su Netflix venerdì 19 novembre, sembra già potersi candidare al ruolo di “nuova Squid Game”. Anche questa nuova serie ha un carattere che spazia dal thriller all’horror e le prime recensioni sembrano essere molto positive.

Diretta dal regista Yeon Sang-Ho, diventato famoso per film come Train to Busan e Seoul Station, la serie è ambientata in quella che possiamo definire una versione “fantasy” della Terra, in cui alcune creature soprannaturali – che somigliano ad enormi orango – si materializzano improvvisamente per picchiare violentemente le vittime e trascinarle all’inferno. Prima della “sentenza”, le persone ricevono una specie di messaggio divino che li prepara a ciò che accadrà di lì a poco.

Nei primi episodi compare subito Jin Kyeong-hoon, un detective che indaga su questi terribili avvenimenti. Jung Jingsu fonda invece la setta religiosa che prende il nome di “Nuova Verità” e che ritiene che questi fenomeni siano sentenze divine contro i peccatori, a cui viene chiesto di pentirsi.

La serie sta piacendo talmente tanto da spingere i fan a chiedersi se ci sarà anche una seconda stagione. Al momento Netflix non ha annunciato nulla in tal senso (ma potrebbe farlo già entro la fine dell’anno, ndr): se Hellbound avrà una seconda stagione, è lecito aspettarsi i nuovi episodi tra l’autunno 2022 e la primavera 2023.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui