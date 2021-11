Cotto e Mangiato ricetta 22 novembre 2021: frittata carote e patate

La prima ricetta di questa nuova settimana è salutare e gustosa allo stesso tempo. Tessa Gelisio ci ha preparato una soffice frittata carote e patate, ma cotta al forno.

La ricetta

Per gli ingredienti della frittata, abbiamo bisogno di:

120 grammi di patate

140 grammi di spinaci

150 grammi di carote

6 uova

60 grammi di bree

Sale

Pepe

Procedimento

Per prima cosa devi tagliare le carote a cubetti molto piccoli. Fai la stessa cosa con gli spinaci. Prendi una padella, versa olio e aglio e soffriggere. Aggiungi le carote e le patate e fai cuocere insieme. Ricorda all’occorrenza di allungare con dell’acqua per non attaccare. Quando saranno pronti aggiungi anche gli spinaci e cuoci tutto insieme. Intanto sbatti le uova, aggiungi il bree a cubetti, il sale e l’olio. Dopodiché versa nelle uova sbattute (quando saranno fredde ovviamente) le verdure e amalgama il tutto. Prendi la carta forno, bagnala per renderla più morbida e poi adagia nel ruoto con cerniera. Versa il composto nel ruolo e metti in forno a 180 gradi per 30-35 minuti. Come ha spiegato anche Yessa il bello di cuocere in forno è che resta tutto morbido e potrai gustare sia freddo che caldo. Ed ecco che tutto è Cotto e Mangiato.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui