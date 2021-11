Chiara Nasti duro attacco al GF Vip: “Lo trovo da sfigati”

La fashion blogger Chiara Nasti si è scagliata contro il GF Vip, rispondendo ad alcune domande dei suoi fan su Instagram: i motivi secondo Dagospia

Poche ore fa, Chiara Nasti ha replicato ad alcune domande dei suoi seguaci su Instagram, fino ad attirare l’attenzione mediatica. Cosa è successo? L’influencer nota anche per la sua partecipazione a L’Isola dei famosi 2018 ha inferito un duro attacco al Grande Fratello Vip, reality di Canale 5.

“Se diventerò concorrente del Grande Fratello Vip? Non sono quelle robe lì. Lo trovo da sfigati, ognuno vede le cose a modo proprio. Mai comunque” queste sono le parole della bella fashion blogger partenopea, che ha replicato alle domande su una possibile partecipazione al noto reality condotto da Signorini. Dagospia però ha indagato sul presunto motivo dietro a questo duro attacco della Nasti. Stando al noto sito diretto da Roberto D’Agostino, pare che la bella influencer abbia partecipato ai provini del reality tre mesi fa, venendo però scartata. Quindi, pare che la ragazza non abbia preso bene il fatto di essere stata rifiutata. Sarà davvero così?

Nel frattempo Dagospia ha pubblicato alcuni scatti in cui la Nasti prova a convincere gli autori del GF Vip.

CHIARA NASTI E IL PROVINO AL GRANDE FRATELLO 3 (Dagospia)

Quello che è noto è che la giovane aveva preso una pausa dai social poiché aveva passato un periodo di malessere. ” E’giusto che io lo faccia in questo anno, che non ho mai pensato al 100% a me. Ho messo davanti le mie amicizie, le persone che amo come giusto che sia, tralasciando un po’ me… sempre di più. Oggi che mi sono fermata un attimo, guardandomi realmente dentro, ho capito di aver perso un po’ me stessa con mio modo di fare” queste sono le dichiarazioni della Nasti su Instagram.

