Oroscopo di Paolo Fox dal 29 novembre al 5 dicembre, previsioni della settimana

Il mese di novembre sta per salutarci. Cosa ci aspetta quindi all’inizio del mese si dicembre? Non potevamo non scoprirlo come ogni settimana con l’oroscopo di Paolo Fox. Ovviamente segno dopo segno.

Ariete

In amore non saranno tutte rose e fiori. Per i nati sotto al segno dell’Ariete c’è aria di polemiche. Il che andrà a compromettere anche il proprio umore che non sarà dei migliori.

Per quanto riguarda invece il lavoro, molti si sentono anche stressati. Domani attenzione a come si parla. Calo fisico.

Toro

Per i Toro in amore c’è aria di positività. Il pianeta dell’amore ti sorride e Mercurio non è più in opposizione. Tutto sommato si prospetta una settimana serena.

Nel lavoro vivrai invece sette giorni a dir poco stimolanti. In particolare nella giornata di lunedì, sarà per te il momento giusto per fare delle scelte.

Gemelli

I giorni della prossima settimana saranno molto tranquilli in amore. Tuttavia poiché le stelle non ti favoriscono, ti suggeriamo di evitare discussioni.

Per quanro riguarda invece l’amore, sarà un periodo di grande stanchezza sul lavoro. Recuperando il tempo perduto, ti stesserai non poco.

Cancro

Ci sono buone notizie per te sul piano sentimentale. Fai solo attenzione alla giornata di lunedì, quando sia la Luna che Venere ti temerario contro.

Poco meglio nel campo professionale. Ci potrebbero infatti essere nuovi accordi sul lavoro. Occhio a qualche momento di agitazione, che potrebbe portarti momenti di forte stress in ufficio.

Leone

Per i nati sotto al segno del leone sta arrivando la svolta tanto attesa. La Luna, in particolare nella giornata di lunedì ti sorriderà. Potrebbe quindi essere un momento positivo per le relazioni.

Il lavoro volgera ugualmente nel migliore dei modi. Sembrerà un treno in corsa, e nessuno ti può fermare. Non mancheranno incontri importanti e decisivi.

Vergine

Se c’è qualcosa che speravi potesse accadere prossimimanete, cogli l’occasione l’occasione farlo in questa settimana. In particolare nella giornata di lunedì avrai Venere dalla tua parte.

Non male nemmeno sul lavoro. Avrai infatti la nel segno che aiuta il recupero in generale. A parte qualche momento di agitazione, andrà tutto per il verso giusto.

Bilancia

Se speravi che potesse tornare qualche raggio di sole, la prossima settimana sarà sicuramente come vorrai. Per fortuna torna infatti a sprriderti la Luna che ti regalerà momenti di serenità. Cogli l’occasione soprattutto Lunedì

Non male nemmeno sul campo professionale. Molti nati sotto al segno della Bilancia, saranno più impegnati nel lavoro che in amore.

Scorpione

Hai qualche progetto che speri si possa realizzare in amore? Mettilo ora in cantiere. Questa sarà una settimana nell’insieme favorevole, anche per le relazioni sociali.

Per quanto riguarda il lavoro non devi stancarti troppo. E anche se stai vivendo un periodo di grande trambusto in ufficio prova a mantenere la calma.

Sagittario

La situazione in generale è tranquilla, buona nel suo insieme. Cerca solo di evitare qualche discussione che potrebbe nascere per un qualunque motivo

Per quanto riguarda il lavoro, domani avrai la Luna favorevole. Potrebbero riflettere i tuoi capi su un trasferimento. Valuta la possibilità.

Capricorno

Avrai la Luna dalla tua parte, che dovrebbe favorire l’amore. Esci da un periodo molto stressante, e hai bisogno di riposare. Anche perché ancora oggi senti i postumi della stanchezza.

Nel lavoro qualcosa si muove in tuo favore. Vedrai che potrebbero arrivare per te delle nuove occasioni di lavoro. Carpe diem.

Acquario

Sei in un periodo di forte agitazione. Anche se la Luna ti sorride e ti bacio positivamente non riesci davvero a rilassarti come dovresti.

E a proposito, di Luna, dal momento che nella giornata di lunedì torna favorevole, cerca di non esagerare con il lavoro.

Pesci

Questa settimana per te sarà all’insegna di piccole difficoltà nei rapporti. Sarà forse colpa dell’opposizione della Luna, ma ti suggeriamo di evitare discussioni.

Nel lavoro non meglio. Per quanto ti senti pieno di energia, avrai giornate tese e nervose che potrebbe minare il tuo umore.

