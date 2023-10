Il commissario Lanz, dove è ambientato? Quante stagioni sono?

“Die Chefin” noto anche come “Il Commissario Lanz” è una serie televisiva tedesca di genere poliziesco creata da Orkun Ertener e prodotta da Wolfgang Cimera dal 2012. La serie è stata protagonizzata da Katharina Böhm nel ruolo di Vera Lanz, con Jürgen Tonkel e Stefan Rudolf in ruoli principali. Fino al 2020, la serie ha completato 12 stagioni, per un totale di 74 episodi, ciascuno della durata di 60 minuti. Nel corso del 2023 in Germania è andata in onda anche la tredicesima stagione.

Il commissario Lanz, curiosità sulla serie tv

Il primo episodio, intitolato “Enthüllung,” è stato trasmesso per la prima volta su SRF 1 il 21 febbraio 2012. In Germania, la serie è andata in onda su ZDF, con il primo episodio trasmesso il 24 febbraio 2012. In Italia, la serie è stata trasmessa per la prima volta su Rai 2 nell’estate del 2014, con il primo episodio che è andato in onda in prima visione il 6 luglio 2014.

La trama e dove è ambientato

La serie segue le vicende della squadra di polizia della sezione omicidi di Monaco di Baviera, guidata dal commissario Vera Lanz. Il team include anche i commissari Paul Bohmer e Jan Trompeter. La trama ruota attorno alle indagini della Lanz, che si troverà a esaminare anche la tragica morte del suo marito.

Come detto la serie tv si svolge a Monaco di Baviera, dunque Germania, nel commissariato di polizia della sezione omicidi.

Quanti episodi sono e quante stagioni sono?

La serie Il commissario Lanz comprende vari episodi che esplorano casi e situazioni differenti. Dato l’enorme successo riscontrato, ad oggi siamo arrivati a quota tredici stagioni. Le prime hanno avuto solo quattro episodi, mentre a lungo andare sono sempre Aumentati fino a raggiungere quota undici episodi nell’ultima stagione. Dalla decima alla tredicesima stagione, in Italia ancora non si parla di messa in onda, dal momento che la nona è stata trasmessa a scaglioni dal 2021 al 2023.