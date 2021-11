Ecco chi è Gabriele Cirilli – Età – Carriera e Vita privata del comico e attore

Gabriele Cirilli è un noto comico, cabarettista e attore, a renderlo famoso in passato fu soprattutto la sua partecipazione a Zelig. I telespettatori amavano i suoi sketch, nel programma conquistò infatti moltissima fama e popolarità.

Il noto comico è nato il 12 giugno 1967 a Sulmona, sin da giovane manifestò la sua grande passione per la recitazione. Per cercare di farsi spazio nel mondo dello spettacolo frequentò il Laboratorio di Esercitazioni Sceniche diretto da Gigi Proietti, dove conseguì il diploma.

Il suo debutto in televisione è avvenuto nel 1986 con la partecipazione al programma Il Gioco delle coppie, nei panni di concorrente. Approdò poi nel programma Seven Show. Come è stato già anticipato prima, a farlo diventare davvero noto e amato dal pubblico fu Zelig.

Negli anni Gabriele Cirilli è riuscito ad avere successo anche come attore, non solo in televisione ma anche al cinema. Lo abbiamo visto in film e fiction come: Un bugiardo in paradiso, Scoop, Assunta Spina, Chiara e Francesco e Un medico in famiglia.

Da poco è tornato sul piccolo schermo nelle puntate ‘speciali’ di Zelig, trasmissione condotta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto, il comico e attore è sempre stato molto riservato. Sappiamo che è sposato con una donna di nome Maria De Luca, dal loro amore è nato il figlio Mattia.

Gabriele Cirilli sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi, martedì 30 novembre su Rai Uno.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui