Cotto e Mangiato, ricetta del 9 dicembre 2021: involtini di verza

Cerchi una ricetta sana e gustosa, ma al contempo sfiziosa? Ci pensa Tessa alla nostra fantasia e creatività. Oggi ci propone infatti degli involtini di verza, in formato 100% vegano.

La ricetta

Per preparare questi involtini, abbiamo bisogno dei seguenti ingredienti:

8 foglie di verza

250 grammi di patate

1 uovo

Sale

Pepe

50 grammi di pecorino

Procedimento

Taglia adagio alcune foglie di verza (circa otto), liberandole dal gambo e facendo attenzione a non romperle. Mettile a lessare in acqua salata giusto una decina di minuti. Intanto metti a lessare anche le patate. Quando la verza sarà pronta appoggia ogni foglia sul canovaccio e asciugale, dunque mettile da parte. Schiaccia le patate in una ciotola, aggiungi un uovo, sale pepe e ci que cucchiai di pecorino e amalgama bene il tutto. Poi prendiamo una foglia alla volta di verza e facciamola al centro Co il composto a base di patate. Avvolgi su se stessa e adagia in una teglia foderata con carta forno. Ripeti lo stesso procedimento con ogni foglia. Spolverare abbondante pecorino sulla superficie degli involtini dunque metti in forno (preriscaldato) a 180 gradi per una ventina di minuti. Ed ecco che la ricetta sana e gustosa di Tessa, anche oggi, è Cotta e Mangiata.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui