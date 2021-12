Chi è Morena Firpo, la compagna di Sergio Muniz?

Ecco chi è Morena Firpo, la compagna dell’attore Sergio Muniz

Morena Firpo è una insegnante di Yoga, nota per essere la compagna del famoso e stimato attore Serio Muniz. Sulla di lei non si sa molto dal momento che è sempre stata molto riservata, preferisce restare lontana dai riflettori e dal gossip.

La Firpo è nata il 6 ottobre 1984 a Genova, oltre ad essere appassionata di Yoga ha una grande passione anche per i viaggi. Nonostante sia molto giovane tantissime sono le esperienze che ha fatto in giro per il mondo da quando ha conseguito la laurea in traduzione e interpretariato lingua russa, inglese, spagnola. La grande passione perlo Yoga è nata proprio durante i suoi viaggi.

Nel 2012 Morena Firpo si è trasferita a Venezia per frequentare un Master atto in Internazionalizzazione di Impresa, si è pi trasferita a Milano per lavorare allo IED. Qualche anno fa si è recata in India dove ha intrapreso un percorso di studi sull’Akhanda Yoga ed è diventata un’insegnante. Oggi è un’insegnate di Yoga molto nota, insegna sia agli adulti che ai bambini.

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2016 ha conosciuto Sergio Muniz grazie alla loro reciproca passione per lo Yoga. I due hanno iniziato a collaborare insieme a vari progetti e in poco tempo è scoppiato l’amore tra loro. Da quel momento non si sono più separati, oggi sono più innamorati e complici che mai, dal loro amore è nato il figlio Yuri.

Sergio Muniz è tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata in onda oggi giovedì 9 dicembre in onda su Rai Uno.

Sara Fonte

