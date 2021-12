Natale 2021, i tormentoni del periodo natalizio: Elettra Lamborghini, Ed Sheran e non solo…

Scrivemmo giusto un anno fa delle canzoni destinate ad essere tormentoni nel periodo natalizio, ché non ci bastavano i tormentoni estivi.

Un anno dopo, non possiamo tornare sull’argomento, proponendovi quelli che saranno con ogni probabilità i tormentoni di questo Natale, ché non di solo ‘All I need for Christmas is you’ (la canzone di Mariah Carey che rappresenta Il Tormentone del periodo) vive l’uomo.

Tormentoni Natale 2021, ecco chi ci prova

Quest’anno, a differenza dell’anno scorso, cerchiamo di rifarci alle canzoni prettamente natalizie – ché di possibili tormentoni ce n’è a bizzeffe, con le tante uscite importanti (si veda quella dell’album di Marracash – con diverse canzoni al top su YouTube, tra cui la magnifica ‘Love’).

Non includeremo frattanto le diverse cover natalizie versione “baby dance” ideata e lanciate sul tubo da Carolina Benvenga (tutte con numeri davvero importanti).

Ciò premesso, partiamo con la canzone di Elettra Lamborghini ‘A mezzanotte (Christmas Song)’.

Con il video uscito martedì scorso, sembra riscuotere parecchio successo soprattutto all’estero: i commenti entusiasti sono per lo più in spagnolo e in inglese.

Entusiasti i commenti in tutte le lingue del mondo (tantissimi anche in russo) al video di ‘Merry Christmas’ di due artisti di due generazioni differenti (Ed Sheeran & Elton John) che assieme sono destinati a conquistare le vette delle classifiche di tutto il mondo.

Per adesso il video si limita ad essere in tendenza in buona parte del mondo ed uno dei commenti è emblematico:

“I really hope this song will become so popular to the point where people will be playing it every year. It’s just so beautiful and full of Christmas spirit and the music video is just utterly phenomenal”.

Lasciamo a voi la traduzione completa – ma per chi fosse meno anglofono sottolineiamo come l’utente in questione esprima il desiderio di vedere questa canzone diventare un inno del Natale.

Se ci è riuscita Mariah Carey, ci possono riuscire anche Ed & Elton.

Infine, in questa tripletta prettamente natalizia, inseriamo i Me contro Te, Youtuber ed influencer amati dai giovanissimi di cui scriveremo sicuramente in un post ad hoc.

La loro ‘Uh Na Na Na’ (al primo posto delle tendenze tricolore) è un inno alle feste, nonché la prima canzone estratta dal nuovo film di Sofì e Luì ‘Persi nel tempo’.

Magari non la sentiremo in radio, ma per chi ha figli giovanissimii siamo certi che questa sarà la hit definitiva.

