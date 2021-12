Chi è Harnaaz Sandhu, incoronata Miss Universo 2021?

Ecco chi è Harnaaz Sandhu, vincitrice di Miss Universo 2021

Bellissima esorriso smagliante, Hernaaz Sandlhu si è aggiudicata il titolo di Miss Universo 2021, battendo la paraguaiana Nadia Ferrera e la sudafricana Lalela Mswane. Il concorso si è tenuto in Israele nella città Eilat e non sono mancate le polemiche per la scelta della location e per le paure sulla diffusione del Covid-19.

Nata a Chandigarh, capitale del Punjab il 3 marzo 2000, Hernaaz è una modella alta 1.76 cm, un’attrice di Bollywood ed è iscritta ad un master in amministrazione pubblica. E’ diventata Miss Diva Universe per poi approdare a Miss Universo 2021, dove ha fatto commuovere con un discorso sul bullismo e bodyshaming. Ora Hernaaz è passata dall’essere una “ragazza con la salute mentale fragile” alla “donna risorta come una fenice”. Oltre alla prova di portamento e sfilata in costume da bagno con costumi tradizionali del loro paese origine, le Miss hanno dovuto dimostrare la capacità di saper parlare in pubblico.

Per quanto riguarda la vita privata, non si hanno informazioni sul suo status sentimentale.

