L’Eredità 13 dicembre 2021, Lorenzo non indovina la parola alla ghigliottina dopo un grande percorso

Dopo un grandissimo percorso (a colpire Insinna durante la puntata odierna de L’Eredità l’aver indovinato Neuromante, capolavoro emblema del cyberpunk) è arrivato quest’oggi alla ghigliottina Lorenzo.

Il 13 dicembre 2021 Lorenzo è arrivato a poter indovinare la parola misteriosa scelta dagli autori con 22.500 euro – dopo diversi dimezzamenti (era partito con 180.000 euro).

Queste le cinque parole scelte dagli autori per indovinare quella nascosta nel cartoncino:

Fare

Celeste

Collegamento

Mercato

Slalom.

E così Lorenzo ha scelto come propria parola, la seguente: Luce.

Le sue spiegazioni sono iniziate da Luce Celeste, e la parola si confa abbastanza chiaramente anche con Fare Luce.

Ma non è Luce la parola scelta dagli autori, bensì Parallelo.

Ed ecco le spiegazioni date quest’oggi dal padrone di casa Flavio Insinna:

Fare un Parallelo, quando si mettono a paragone diverse cose / situazioni.

Parallelo Celeste – “è quella circonferenza immaginaria tracciata sulla sfera celeste per consentire, insieme ai meridiani celesti, l’individuazione delle coordinate celesti”.

Collegamento in Parallelo, positivo con positivo / negativo con negativo.

Mercato Parallelo, quello che va – per l’appunto – in parallelo a quello ufficiale.

Slalom Parallelo, una disciplina dell sci.

