Ciottolino in onda su Rai 5

La prima opera proposta per la nuova settimana teatrale su Rai 5 è adatta a grandi e piccini. Si tratta di Ciottolino. Viene proposta per questa occasione nella storica edizione e del 1955. Siamo parlando della fiaba di Giovacchino Forzano Ciottolino. L’edizione proposte è quellache vede impegnato come direttore e autore delle musiche Luigi Ferrari Trecate.

La trama

L’opera ha per protagonista il piccolo Ciottolino, un bambino che vive male e non rispetta le regole della famiglia. Il suo unici rifugio sono i sogni, e proprio in uno di essi, viene nominato dalla comunità magica re del Regno delle Fate. Non avendo le conoscenze e la maturità giusta per fare il re, viene considerato non degno del compito e per questo viene condannato ad essere mangiato dall’orco. Sta per essere mangiato intero quando per fortuna si sveglia giusto in tempo. Lì al suo fianco trova la mamma che lo consola. E per la brutta il bambino promette ai gentori di non fare più il cattivo. La fiaba è molto più attuale ed educativa di quanto si possa pensare.

Il cast

Nel cast troviamo Iolanda Mancini nel ruolo di Ciottolino,e poi Nadia Mura, Maria Luisa Gavioli, Carlo Franzini, Pier Luigi Latinucci e Oriella D’Arrigo. Realizzazione di Vittorio Brignole.

