GF Vip 6, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 24: “Ciao Delia!!!”

Ma quanto è appassionante Bellifull? Io sono estasiata, mi rattrista solo non ci sia più la Gialappa’s, perché ci avrebbe dato tante soddisfazioni. Altro che the Lady, qua siamo oltre.

I nostri Alexman e Soledad, dopo che da tre mesi ci danno giù come ricci, venerdì hanno osato ribadire che la loro è amicizia. Ma certo, chi non balla il mambo sotto le coperte con un amico? Soprattutto quando entrambi sono impegnati? Io no, ma sono antica, quindi non faccio testo. Venerdì però la vera protagonista è stata Delia la pantera Venezuela,che è stata paparazzata che si baciava con un altro. Oddio, è stata paparazzata… Diciamo che aveva al seguito un paparazzo che le ha fatto degli scatti,mentre era in un ristorante affollato a Milano, ad un tavolo davanti alla finestra ma questi sono dettagli! Insomma la pantera Venezuela, si baciava con questo sosia di Gianmaria, guarda caso proprio come si diceva da settembre, ma anche questo è un dettaglio! Il nostro prode Alexman, alla vista delle foto non ha fatto una piega, perché lui stesso ha detto che erano palesemente fake. Delia deve fare ben altro per farlo ingelosire! Ecco, speriamo non lo prenda alla lettera perché se no al prossimo giro potremmo vederla nella camera dei giochi di Mr. Gray, non mi stupirei! Che poi,l ‘unico modo per far star zitti tutti sarebbe quello di dire che sono una coppia aperta, a quel punto va bene tutto perché ognuno in coppia fa ciò che vuole, invece no, Alexman ha smentito questa cosa. Allora figlio mio state messi male, ma tanto. Ma quanto ho riso quando ha detto “io non ho mai fatto queste paparazzate fake, a me fanno schifo!” Ma per favore e Soleil che gli dava corda su quanto squallore facessero quelle cose, quando tre anni fa lei fece la stessa cosa ai danni di Luca Onestini. Fu paparazzata insieme a Marco Cartasegna col quale tradì Luca. Purtroppo per loro ho la memoria lunga.

Vi dico cosa succederà lunedì? Finalmente Delia entrerà nella casa e magari ci starà pure un po’. Scopo del teatrino raggiunto.

Io ieri ho amato follemente il pubblico in studio che ribellandosi a chi li dirige, ha riempito di applausi chiunque andasse contro ai nostri eroi.

Soleil provoca, non con ironia come crede, ma con maleducazione e pensando di essere al di sopra degli altri non si accorge di quanto sia offensiva. Dal nulla ha detto a Sophie “hai più plastica che cervello e personalità”, perché lei dall’alto del suo premio Nobel può permettersi di dire ‘ste cose… Ho amato l’ovazione del pubblico quando Alfonso ha mostrato il tweet del papà di Sophie che diceva “meglio farsi le tette che i mariti delle altre”. Diciamo che per la prima volta ho visto per un attimo Soleil in difficoltà. Sembrava in freeze. Ma quanto ho riso quando Soleil preferita ha rimandato al televoto Sophie dicendo con strafottenza “un saluto al papà di Sophie” e la Codegoni ha ribattuto con un “ciao Delia!”. Anche lì la Sorge ha accusato il colpo. Io comunque credo che ci voglia una antagonista alla Sorge, perché quelli che ci sono in casa non hanno le palle di andarle contro. Confido nei nuovi ingressi.

Manuel è stato palesemente informato dal confessionale che fuori lo stavano massacrando per come si stava comportando con Lulù e magicamente da due giorni la cerca, la coccola, la limona,le fa i massaggi hot sul sedere, conscio che lunedì se ne va e quindi la sua tortura si concluderà. Ovvio che scapperà il più lontano possibile e che Lulù non lo vedrà più manco col binocolo.

Amo le nomination perché è l’unico momento in cui si scannano ma purtroppo le fanno all’una di notte e Signorini non ha tempo di farli discutere, mannaggia a te! Ieri hanno votato in massa Maria e vi dico la verità l’avrei votata anch’io perché personaggio più surreale e pesante non esiste. Come fece nel suo GF, è riuscita a farsi odiare da tutti anche qua con il suo mettere zizzania, il suo ripetere le cose all’infinito e con il suo vittimismo. Beh direi altra missione riuscita.

Insieme a lei al televoto ci sono Gianmaria, Miriana, Sophie, Francesca e Carmen, io salvo la Russo perché la trovo una donna deliziosa e mi fa anche molto ridere,voi fate come vi pare,ma non accetto che salviate Maria! Vi avviso!

Per oggi è tutto,baci velenosi a tutti

GF Vip 6, i migliori meme della puntata serale del 10 dicembre 2021

