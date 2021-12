Cotto e Mangiato ricetta del 13 dicembre 2021: bocconcini di quinoa

La prima ricetta di questa settimana, cominciata ormai all’insegna del Natale è veloce, gustosa, ma anche salutare. Tessa Gelisio prepara dei bocconcini di quinoa. Ecco qual è la ricetta.

La ricetta

Per preparare la ricetta di oggi hai bisogno dei seguenti ingredienti:

1 peperoncino

Mezzo spicchio d’aglio

450 grammo di carciofi

200 grammi di quinoa

300 grammi di scaglie di parmigiano

170 grammi di olive nere

Procedimento

In una padella metti a soffriggere olio, aglio e peperoncino. Intanto taglia i carciofi a fette e versate il padella. Quindi lascia cuocere allungando ogni tanto con poca acqua per portare a cottura i carciofi. Nel mentre, metti a bagno la quinoa. Lavala sotto acqua corrente e mettil in pentola con acqua. Fai cuocere e a metà cottura aggiungi il sale. Intanto in una ciotola versa le olive tagliate, e le scaglie di parmigiano. Manteca bene dunque aggiungi anche i carciofi. Quando la quinoa sarà pronta scola e aggiungi nella ciotola. Mescola come si deve quindi metti a riposare in frigo per almeno una mezz’ora. Quando saranno pronti, prendi la ciotola e inizia a creare delle palline, alias dei bocconcini. Servi così, come finger food veloce, pratico e saporito. Opta per quinoa doppio colore per un gusto più intenso.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui