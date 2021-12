“13.000 dollari per le tette”: Mia Khalifa fa impazzire TikTok – VIDEO

La ex star a luci rosse Mia Khalifa fa sempre impazzire il web.

Che siano semplici post su Instagram, contenuti sul suo OnlyFans o video su TikTok (come in quest’ultimo caso) la bella Mia che viene dal Libano (come sottolineato sullo stesso TikTok, dove si descrive come immigrata) fa sempre parlare di sé.

E stavolta lo fa per un video – visto da “appena” 7 milioni di persone (poche, in effetti, se pensiamo che la Khalifa ha oltre 30 milioni di follower su TikTok) – in cui mostra tutta la propria ironia.

Simulando un colloquio immaginario con una futura figlia, Mia Khalifa ha mostrato – come d’altra parte già fatto in passato – di sapere scherzare su se stessa.

E così ha inscenato questo ipotetico dialogo, con la figlia che potrebbe chiederle: “Mamma, non vedo l’ora di sembrare come te da grande”.

La risposta: “Mamma ha speso 13k per le tette e 15k per il naso, perciò è meglio che inizi a mettere i soldi da parte”.

Pochi mesi fa la ex attrice hard aveva mostrato ai suoi follower su Instagram i “postumi” dell’operazione di plastica al naso, avvenuta in una clinica di Los Angeles.

Sorridente, come sempre, mostrava il pollice su ai suoi fan – a testimonianza che tutto era andato per il meglio.

