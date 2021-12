GF Vip 6, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 25: “Finale di stagione”

No ragazzi il man è uscito dal game. Io non posso accettarlo! Lui mi ha fatto troppo ridere in questi tre mesi, ma come si può andare avanti senza di lui??? Ma autori siete folli? Spero lo facciate entrare ogni puntata per confrontarsi anche con la pianta di basilico, perché io non posso pensare che non sentirò più le sue ca***te!

Alexman ha lasciato Soledad sola e affranta, sedotta e abbandonata, non me lo doveva fare! Ora mi guarderò in loop lui che canta al piano ESMERALDAAAAAAA, perché sento già la sua mancanza.

Insomma in questa puntata Belli-centrica, Signorini ha iniziato dicendo che quando parla del triangolo Delia, Alex e Soleil, è in imbarazzo perché non sa mai cosa ci sia di vero e cosa di finto. Certo e noi ci crediamo, dopo che per tre mesi Alfonso li ha incitati a fare zozzerie senza frenare i loro sentimenti… Mo è in imbarazzo?

Diciamo la verità: il teatrino era diventato troppo finto, solo i fan della coppia Alex Soleil – vi giuro esistono – non avevano capito la finzione tanto da mandargli domenica pomeriggio un aereo, che tempismo, e quindi hanno dovuto mettere in scena un finale. Peccato che in questo finale Alex sia risultato il mostro e Soleil la povera vittima quando ragazzi lo sappiamo tutti che non è vittima di nulla. Lui sme***to da tutti e lei con voce rotta dal pianto, ovviamente non si è vista una lacrima, che esternava tutta la sua delusione. Ma per favore! Le cose le hanno fatte in due ed entrambi sono impegnati. Non scherziamo eh, Soledad è entrata troppo nella parte. Insomma Delia è entrata ha detto ad Alexman che lo mollava, lui è corso ad abbracciarla, per non farla andar via e ha infranto la regola sul distanziamento, quindi Alex è stato squalificato.

Oltre ad Alex ieri sono uscite dalla casa anche Maria Monsé, eliminata al televoto, e Francesca Cipriani, che ha scelto di non accettare il prolungamento. La Monsé ragazzi ha fatto un figurone come nel suo primo GF tanto che se l’erano pure dimenticata, facendola entrare all’una e mezza di notte quando erano già tutti pronti col cappotto in mano ad andare a casa.

Per far rimanere Aldo qualche giorno in più nella casa, visto che è sicuro che non accetterà il prolungamento, hanno pensato bene di chiedere ad una parte di concorrenti se restavano o uscivano, ieri, e all’altra parte Aldo compreso venerdì.

Venerdì entreranno tre nuovi concorrenti, e si comincerà un GF Vip nuovo.

Io comunque sono troppo triste, Alex torna in qualche modo

ESMERALDAAAAAAAA!!!!

Alla prossima baci velenosi a tutti

GF Vip 6, i migliori meme della puntata serale del 13 dicembre 2021

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui