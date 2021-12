Ecco chi è Michela Andreozzi – Età – Carriera e Vita privata dell’attrice

Michela Andreozzi è una famosa attrice, nata il 4 luglio 1967 a Roma, sin da giovanissima manifestò la sua grande passione per la recitazione.

Da ragazza ha studiato recitazione in molte note scuole, anche al Teatro Argentina di Roma, e ha conseguito la laurea all’Università degli Studi Roma Tre in Lettere. Frequentò poi a Torino un corso di sceneggiatura alla Scuola Holden. Approdo in televisione da giovanissima, prima a Domenica In poi a Non è la Rai.

L’attrice, oltre ai vari ruoli in televisione, ha recitato nei panni di protagonista in varie note fiction come La squadra, 7 vite, Il commissario Manara, Distretto di Polizia, Rimbocchiamoci le maniche e altre ancora. Ha lavorato anche in radio conducendo il programma radiofonico Brave ragazze su Rai Radio 2 dal 2009 al 2012.

Nei panni di comica Michela Andreozzi ha partecipato anche a Zelig in passato nel duo comico Gretel e Gretel insieme a Francesca Zanni. Debuttò al cinema nel film Basilicata Coast to Coast, ha poi recitato in varie commedie.

Oltre ad essere un’attrice è anche regista, esordì in questo ruolo con il film D.U.G.U Dietro un grande uomo, interpretato da lei insieme a Luca Argentero. Nel 2017 ha scritto e diretto la sua opera prima Nove lune e mezza, due anni dopo ha invece diretto il suo secondo film Brave ragazze. Nel 2020 ha fatto parte della regia di Genitori vs influencer, insieme a Fabio Bonifacci e Fabio Volo.

Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2013 è legata sentimentalmente all’attore Massimiliano Vado, i due sono convolati a nozze nel 2015.

Michela Andreozzi è tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata in onda oggi, mercoledì 15 dicembre 2021, su Rai Uno.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui