Hansel e Gretel in onda su Rai 5

Hansel e Gretel è l’opera che Rai 5 manderà in onda nel venerdi mattina del 17 dicembre. Si tratta della versione televisiva, dell’opera omonima di Engelbert Humperdinck con la regia di Vittorio Cottafavi.

La trama

La trama non ha nulla di diverso dalla classica fiaba per bambini. Si tratta di una storia semplice che ha per protagonisti due fratelli, Hänsel e Gretel che diventano eroi contro un mondo che non li vuole, li sfrutta e li rifiuta. Parliamo di una fiaba che coinvolge chi la segue e che non trascurare di rievocare alla mente simboli come il rifiuto dell’infanzia, le privazioni del cibo. Bambini che vivono in un mondo di adulti che non capisce e addirittura sfrutta i bambini a suo uso e consumo.

I due piccoli sono ben consci di non avere molta alternativa nella vita, e il loro unico modo per riuscire a salvarsi sarà l’ingegno per uscire dai problemi e che nel finale si dimostrano più lungimiranti degli stessi adulti accontentandosi di una piccola fetta della ricchezza della strega.

Parliamo nell’insieme di una favola divertente e coinvolgente che porta i bambini in un mondo di giochi e di amare verità.

Il cast

Nel cast troviamo Fiorenza Cossotto, Jan Poleri, Maria Amandini, Enrico Campi e Vittoria Colombini. Direzione musicale di Nino Sanzogno.

