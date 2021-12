Tutti pazzi per Farida: chi è la concorrente di Drag Race Italia che fa impazzire Twitter

La prima edizione del programma Drag Race Italia, il talent show creato dalla star statunitense RuPaul e condotto dalla drag queen Priscilla, da Chiara Francini (autrice, conduttrice e scrittrice) e dall’influencer ed ex concorrente del GF Vip, Tommaso Zorzi, sta riscuotendo un certo gradimento nel pubblico.

Sono rimaste in gara cinque Drag Queen e proprio a partire da oggi viene trasmessa in streaming la semifinale con una puntata a tema nozze. Ma quali sono le concorrenti che possono ancora aspirare al titolo di Italia’s First Drag Superstar? Al momento sono in gara Ava Hangar, Elecktra Bionic, Le Riche, Luquisha Lubamba e soprattutto Farida Kant, la Drag Queen che sta facendo impazzire il pubblico di Twitter.

Farida Kant, il cui vero nome è Riccardo Occhilupo, è una Drag Queen 34enne che proviene da Lecce. Prima di diventare concorrente di Drag Race Italia, Farida ha lavorato come ballerino nel celebre locale Muccassassina. Il trasferimento a Roma è stato molto importante per la sua carriera: nel 2013 ha creato il suo personaggio, Farida Kant, che ha un grande seguito anche su Instagram (quasi 25.000 follower) e su Twitter.

Per Sergio la vittoria deve assolutamente andare a Farida Kant: “Non ha sfigurato in nessuna prova, non c’è neanche da discutere”.

ma assolutamente team @FaridaKant 2 win, migliore track record, non ha sfigurato in nessuna prova non c’è neanche da discutere #DragRaceItalia #teamfarida https://t.co/pvAiKTaKxI — Sergio fiction era ??? #TeamFarida (@shergion_) December 17, 2021

La pensa così anche Noemi: “Farida Kant non delude mai, sempre favolosa”.

Una storia d’amore incredibile, Farida Kant non delude mai, sempre favolosa #DragRaceItalia pic.twitter.com/jpR19SYt4h — ????? (@falsacomete) December 17, 2021

