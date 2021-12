Chi è Andrea Cerelli, il nuovo prof de L’Eredità? Curiosità e biografia

Ecco chi è Andrea Cerelli, nuovo professore de L’Eredità: età, carriera e vita privata

Nella puntata del 13 dicembre 2021 de L’Eredità ha debuttato per la prima volta un professore, quindi una figura maschile all’interno del quiz show. Si tratta di Andrea Cerelli modello che ha preso il posto di Ginevra Pisani, professoressa uscente dello show.

Nato a Busto Arsizio, in provincia di Varese nel 1992, Andrea si è diplomato in ragioneria per poi iscriversi a Scienze motorie all’Università del Sacro Cuore. Fisico scultoreo alto 1.89 e volto interessante con ammalianti occhi azzurri, sono caratteristiche che gli hanno permesso di entrare anche mondo della moda a vent’anni, trasferendosi a New York. Infatti, lavora per importanti marchi di lusso da Frankie Morello, Giorgio Armani, Dolce&Gabbana e Givenchy.

Oltre alla moda e il design, ha la passione per i viaggi. Come si può ben notare dal suo profilo Instagram, non mancano scatti di acque cristalline della Costa Smeralda e mete esotiche. E’ un grande amante dei cavalli e in una didascalia di uno dei suoi scatti si legge: “Cavalli in qualsiasi maniera sono la mia passione”.

Per quanto riguarda la vita privata, non sappiamo se è single o fidanzato in quanto non risultano informazioni dal web e dal suo profilo Instagram.

