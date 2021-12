Chi è Andrea Ippoliti, ex fidanzato di Nathalie Caldonazzo?

In molti ricorderanno Andrea Ippoliti, ex fidanzato di Nathalie Caldonazzo, dato che la rottura del loro rapporto avvenne in maniera a dir poco burrascosa.

Galeotta fu la partecipazione a Temptation Island 2019, dato che proprio durante il noto reality Ippoliti cedette alle lusinghe della tentatrice Zoe Maffucci, mandando di fatto in frantumi la sua relazione con la Caldonazzo (attuale concorrente del Grande Fratello VIP), durata un paio d’anni.

Va precisato che il rapporto tra i due era già caratterizzato da numerosi alti e bassi, tanto che già nel video di presentazione Andrea e Nathalie si mostrarono a dir poco litigiosi e distanti. Ma chi è Andrea Ippoliti? Sta ancora con Zoe Maffucci?

Partendo proprio dalle vicende sentimentali, la 22enne e Ippoliti si sono frequentati solo per un breve periodo: anche questa storia è ormai terminata. Attualmente l’ex di Nathalie Caldonazzo sembra concentrato soprattutto sulla sua forma fisica e sul body building, come si evince dalle sue foto Instagram.

Andrea Ippoliti è sempre rimasto distante dal mondo dello spettacolo prima di prendere parte a Temptation Island. Al momento non è chiara quale sia la sua professione, dato che sul profilo Instagram compare solo un riferimento ad un certo “Studio Ippoliti”, senza ulteriori dettagli. In passato pare che l’ex di Nathalie Caldonazzo gestisse una tabaccheria. Ippoliti ha 48 anni e ha alle spalle un matrimonio naufragato e tre figli.

