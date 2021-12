Chi è Valentina Fradegrada, influencer e fidanzata di Kevin-Prince Boateng?

Kevin-Prince Boateng sembra aver ormai superato la rottura con Melissa Satta. L’ex centrocampista del Milan, attualmente in forze all’Hertha Berlino dopo l’avventura in Serie B con il Monza nella passata stagione, si è infatti mostrato sui social con la nuova compagna, ad un anno esatto dall’annuncio della fine del matrimonio con la celebre modella e showgirl (ora impegnata con Mattia Rivetti, ndr).

Kevin-Prince Boateng sta infatti trascorrendo qualche giorno di vacanza alle Maldive in compagnia di Valentina Fradegrada, influencer e modella bergamasca (ma cresciuta negli USA), 30 anni, molto nota su Instagram dove può contare su oltre 3 milioni di follower.

Valentina Fradegrada è laureata in fashion design e marketing ed è inoltre campionessa di Wushu, una particolare pratica di Kung Fu. Tuttavia, la modella è conosciuta soprattutto per una stravaganza artistica, ovvero per il suo modo di indossare il bikini in maniera diversa: la 30enne, infatti, pubblica spesso foto dove indossa il pezzo di sopra al contrario.

Prima di conoscere Boateng (con cui è sentimentalmente legata dalla scorsa estate), Valentina Fradegrada ha avuto un flirt con il cantante Fred De Palma. Nonostante il loro amore sia sbocciato da poco, i due condividono già un tatuaggio: la modella si è tatuata sulle dita la scritta “Boa”, mentre il calciatore sulle dita ha inciso “Vale”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui