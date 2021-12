Iginio Massari spiega perché il panettore può essere un regalo di buon auspicio

Il panettone tradizionale può essere un ottimo regalo per feste: ecco il motivo secondo Iginio Massari

Come ogni anno durante le feste natalizie, non manca il famoso dilemma che attanaglia la mente molte persone: meglio panettone o pandoro? Insomma, pare che il pandoro sia molto amato dai piccini (anche adulti) mentre il panettone tradizionale non sia molto apprezzato per via dell’uvetta e soprattutto per i canditi. Quest’ultimo, in realtà, potrebbe essere un ottimo regalo di buon auspicio per il nuovo anno o per tutta la vita. A spiegarlo è stato Iginio Massari, uno dei più grandi pasticceri migliori al mondo a Pomeriggio 5 news.

“Il panettone è pieno di simbologie” ha esordito così Massari nella puntata del 24 dicembre del talk condotto da Simona Branchetti. “Se regalo un panettone tradizionale che ha l’uvetta, cedro candito e scorze d’arancia candite regalo la chimera che l’uomo ha sempre sognato” ha poi spiegato uno dei più grandi pasticceri a livello mondiale. Secondo Massari, infatti, l’uvetta simboleggia il denaro, le scorze d’arancia candita sono un buon auspicio per l’amore e il cedro candito rappresenta l’eternità, ovvero la possibilità di vivere più a lungo possibile.

Quindi, il panettore può essere un ottima idea per una persona cara a cui si vuole augurare il meglio per il suo futuro. Insomma, siete ancora sicuri che sia meglio regalare un pandoro per le feste?

