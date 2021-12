GF Vip 6, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 28: “Se Pingitore potesse parlare!”

Finalmente abbiamo avuto una lite trash!!! Grazie Valeria Marini, grazie Nathaly Caldonazzo.

Tutto è nato da un beauty, anzi 4, che ha Valeria e che Nathaly a mo’ di battuta, ma sapendo infondo si sarebbe arrabbiata, le ha fatto notare di avere. Hanno tutte un beauty mentre Valeria ne ha quattro ma non l’avesse mai detto: la Marini è partita in quarta e la lite è stata, ammetto, stupenda. Valeria che gridava offesa a morte perché Nathaly le ha detto che era pazza e la Caldonazzo che beatamente continuava con la sua beauty routine senza filarsela. Poi come fa sempre Valeria è andata a raccontare la sua versione a tutti, quando però Nathaly dopo aver dormito ha risposto a delle domande di Jessica e Sophie, apriti cielo: “non devi parlare di me”! Dai la Marini può partecipare anche 50 volte al GF, ma ci regalerà sempre del trash.

Io nel triangolo Sophie, Alessandro e Jessica sto dalla parte di Jessica. Ci sta che siano interessate entrambe al tentatore ma Sophie a Jessica a parole ha detto che non le interessava e che prima veniva l’amicizia con lei e abbiamo visto che amica. Comunque che ridere quando American smile ha detto che lui non è entrato per fare storie d’amore: ah no? Ma se è programmato solo per quello?

Io finalmente dopo tre mesi ho un preferito ed è Baru’. Cinico,sarcastico e ironico, è quello che volevo finalmente. Uno a cui non frega nulla di niente e di nessuno,che lancia frecciatine avvelenate a chiunque: la sua nomination a Miriana l’ho trovata esilarante, siccome è uscito Biagio, lui che ha un cuore d’oro l’ha nominata per ricongiungere la coppia. Vai Baru’sei tutti noi, dai una svegliata a quella casa.

Tra i tre in nomination, Miriana,Biagio e Valeria e Giacomo è uscito Biagio ed ero sicura sarebbe successo, erché neanche Alex Belli era così finto. Prima di entrare ha fatto capire che Miriana era una falsa e appena è entrato in casa si è buttato a pesce. Fidanzato che molla la compagna guardando una telecamera… Mah… Almeno Alex fa ridere.

Parlando di Alex io non accetto che non abbia cantato ESMERALDAAAAAAAA che noi suoi estimatori aspettavamo con ansia. Ma vi rendete conto che pure con la bronchite, pur di averlo in puntata hanno fatto un collegamento da casa sua??? Se non è lui il GF ditemi voi chi può esserlo…

Al televoto ci sono i nuovi arrivati: Alessandro, Eva, Federica e Baru’, è ovvio che i miei voti vadano a Baru’ senza alcun dubbio. Io farei uscire Basciano per vedere come si comporterà Sophie una volta restata senza di lui. Io apro le scommesse: per quanti avrà un ritorno di fiamma verso Gianmaria?

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti

GF Vip 6, i migliori meme della puntata serale del 27 dicembre 2021

